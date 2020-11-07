شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تشيلسي × شيفيلد: حكيم زياش يسطع في انتصار جديد لـ «البلوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق تشيلسي سلسلة نتائجه الرائعة مع تحقيق الفريق للفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 4-1 في مباراة استضافها الفريق اللندني على ملعبه ضمن مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

وحقق تشيلسي فوزه الرابع على التوالي في مختلف البطولات، بدون أن يتلقى الهزيمة في أخر 10 مباريات، مع تحقيقه 50% من انتصاراته في الدوري هذا الموسم خلال أخر جولتين فقط (فاز في 2 من 2، بعد أن كان حقق نفس العدد في أول 6 مباريات) ليقترب من صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة بشكل مؤقت.

وتلقى شيفيلد يونايتد خسارته السابعة في الدوري هذا الموسم، والعاشرة من أخر 11 مباراة للفريق في المسابقة، بدون فوز منذ يوليو الماضي (ضد تشيلسي).

وأوضحت الاحصائيات أن شيفيلد يونايتد قد حصد نقطة يتيمة بعد 8 جولات من بداية الموسم في البريميرليج، وهو الرصيد الأسوأ مناصفة مع مانشستر سيتي في 1995/1996 (هبط)، ساوثهامبتون في 1998/1999 (نجا من الهبوط)، شيفيلد وينزداي في 1999/2000 (هبط) وسندرلاند في 2013/2014 (نجا من الهبوط).

وقدم حكيم زياش أداءً مميزًا في هذه المباراة التي لم يسجل فيها، لكن صانع الألعاب المغربي صنع هدفين (الثاني والثالث) بجانب صناعته لـ 6 فرصة تهديفية، من بينهم 3 فرص تهديفية محققة.

وافتتح شيفيلد التهديف في المباراة بواسطة المهاجم الأيرلندي دافيد ماكجولدريك، الذي سجل 75% من الأهداف في مسيرته بالبريميرليج ضد تشيلسي فقط (3 من إجمالي 4 أهداف).

ورد تشيلسي سريعًا بواسطة تامي أبراهام، قبل أن يسجل بن تشيلويل الهدف الثاني، لينهي البلوز الشوط الأول متفوقين بهدفين مقابل هدف.

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وفي الشوط الثاني، سجل تياجو سيلفا الهدف الثالث للبلوز، وهدفه الأول بقميص النادي، ليصبح سادس أكبر لاعب سنًا يسجل بقميص تشيلسي في البريميرليج (بعمر: 36 عامًا و46 يومًا)، وهو ثاني أكبر اللاعبين سنًا الذي يسجل هدفه الأول بقميص النادي بعد جلين هوديل (36 عامًا و150 يومًا).

وأنهى المهاجم الألماني تيمو فيرنر المباراة بشكل عملي مسجلًا الهدف الرابع، وهو رابع أهدافه في المسابقة، مسجلًا 5 أهداف في مختلف البطولات من أخر 6 تسديدات له على المرمى بقميص البلوز.