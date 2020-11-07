شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي استعدادًا لمباراتي كوريا الجنوبية والبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائية للفريق، والتي ستدخل معسكرًا مغلقًا في الثانية من ظهر الغد بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمباراة كوريا الجنوبية يوم ١٢ نوفمبر الجاري، ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته، ضمن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو.

وضمت القائمة رباعي حراسة المرمى: محمود جاد ومحمد صبحي وعمر صلاح ومصطفى شوبير.

واللاعبون: أحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام ومحمود صابر (الجزار) ومحمود مرعي وأحمد ياسين وحسن على ومحمود البدري وكريم العراقي وكريم فؤاد وشريف رضا وغنام محمد واحمد سعيد وعمار حمدي وأحمد حمدي وناصر ماهر ويوسف الجوهري وعبدالرحمن مجدي وإمام عاشور وكريم الطيب وعبدالرحمن شيكا وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر منسي وفادي فريد.

وينضم للمعسكر الثنائي أسامة جلال ومحمد عبدالمنعم لأداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بأحد المباراتين.

كما ينتظر الجهاز الفني موقف الخماسي المنضم للمنتخب الأول بعد إعلان القائمة النهائية غدًا استعدادًا لمباراتي توجو.

ويخضع المنتخب لاختبار «رابيد تيست» للكشف عن فيروس «كورونا»، على أن يؤدي تدريبه الأول في السابعة من مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.

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