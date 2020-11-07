شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات «يد» الأهلي يفوز على هليوبوليس في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي في الفوز على هليوبوليس بنتيجة 32-12، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري.
أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت سيطرة كاملة من فريق الأهلي، الذي نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19-6، بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد.
وتمكن الفريق من مواصلة تفوقه في شوط المباراة الثاني، بفضل توجيهات الجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف، لتنتهي المباراة بنتيجة 32-12، ليواصل الفريق تربعه على صدارة ترتيب جدول الدوري.
وقرر الجهاز الفني منح اللاعبات راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته، الإثنين، استعدادًا لمواجهة سبورتنج في الجولة المقبلة بالدوري في الإسكندرية.
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