شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي بتمزق في غضروف الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي برشلونة، إصابة لاعبه الشاب أنسو فاتي، بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى، وذلك خلال مواجهة ريال بيتيس، التي أقيمت اليوم السبت.

وترك فاتي مكانه في الملعب للنجم ليونيل ميسي، بين شوطي المباراة التي جمعت برشلونة مع ريال بيتيس وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بيانًا عن حالة فاتي جاء فيه: «أظهرت الاختبارات التي أجريت بعد ظهر اليوم أن أنسو فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى. سيتم تحديد العلاج الذي يجب اتباعه في الأيام القليلة القادمة».

ولم يذكر البيان الفترة التي سيغيبها فاتي عن برشلونة.