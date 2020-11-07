الاتفاق ينجح في استنساخ تجربة الألمان

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ولاقت التجربة الاتفاقية الأولى في الملاعب السعودية إشادة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تزينت مدرجات ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة في مواجهة الاتفاق والهلال بأكثر من 2000 صورة لجماهير النادي.من جهة أخرى، منح الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي لاعبي فريقه راحة عن التدريبات 5 أيام بعد الخسارة من الهلال بثنائية أمس الأول ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
على ذات الصعيد غادر الدمام أمس، الثلاثي الجزائري رايس أمبولحي والتونسي نعيم السليتي والأستوني كارول ميتس للمشاركة مع منتخبات بلادهم خلال أيام فيفا.
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