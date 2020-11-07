شكرا لقرائتكم خبر الروح والحماس يقودان الشباب لقهر الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلب الشباب الطاولة على مستضيفه الفتح وحول تأخره بهدف إلى فوز 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الشباب رصيده إلى 10 نقاط متساويا مع الهلال في الصدارة، فيما بقي الفتح على رصيده السابق (7 نقاط).

وافتتح الفتح التسجيل عن طريق محترفه الجزائري سفيان بن دبكه (37) من نقطة الجزاء، وحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استعاد الشباب كامل عافيته وسجل ثلاثة أهداف كانت قابلة للزيادة لولا تهاون البديل عبدالله الحمدان ونواف العابد في الفرص التي سنحت لهما داخل الصندوق.

ونجح تركي العمار في إعادة فريقه الشباب للمباراة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة (74)، فيما سجل البرتغالي مارتينيز الهدف الثاني للشباب (78) قبل أن يختتم تركي العمار أهداف فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشهدت المواجهة أحداثا مثيرة أبرزها خروج نجم الشباب، الأرجنتيني بانيغا مصابا، وطرد لاعب الفتح الحسن الحبيب من أول لمسة، كما شهدت المباراة إضافة 8 دقائق كوقت بدلا من الضائع.