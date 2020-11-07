فلادان يصف أخطاء دفاع الأهلي بالساذجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني لفريق الأهلي الصربي فلادان ميلوفيتش غضبه تجاه خط دفاع فريقه وظهوره بصورة متهالكة في مباراة أمس أمام العين بالجولة الرابعة لدوري المحترفين. واستقبل الأهلي أهدافا سهلة كادت تكلفه نتيجة المباراة قبل أن يحسمها بالفوز 4-3. وأكد فلادان عقب المباراة على أن الفوز كان مهما لفريقه، وأنه جاء على حساب فريق مميز يقدم كرة هجومية مبديا انزعاجه من الأخطاء الدفاعية رغم الأداء الهجومي الجيد وصناعة العديد من الفرص. وأكد فلادان عقب المباراة على أن الفوز كان مهما لفريقه، وأنه جاء على حساب فريق مميز يقدم كرة هجومية مبديا انزعاجه من الأخطاء الدفاعية رغم الأداء الهجومي الجيد وصناعة العديد من الفرص. وقال فلادان «أخطاء لاعبي الشق الدفاعي ساذجة وكأننا في مدرسة».

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