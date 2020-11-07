شكرا لقرائتكم خبر النصر يستغرب عدم مطالبة الهلال بحكم أجنبي للديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدمت إدارة نادي النصر بخطاب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تكليف طاقم تحكيمي أجنبي لمباراة الديربي أمام الهلال ضمن الجولة الخامسة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يوم أمس لطلب طاقم حكام أجنبي في ظل عدم رغبة إدارة الهلال في التقدم بطلب استقطاب حكام أجانب لهذه المباراة، علما أنها تجري على ملعبه. ويأتي تكفل إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت بإحضار طاقم التحكيم الأجنبي خشية تكرار أخطاء الحكم المحلي كما حدث في مباراته أمام الشباب بالجولة الثالثة للدوري وما صاحبها من أخطاء تحكيمية مؤثرة قادها حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد. واستغربت إدارة النصر عدم طلب نظيرتها في الهلال بطاقم تحيكم أجنبي في ظل حساسية المباراة وأهميتها للفريقين. واستغربت إدارة النصر عدم طلب نظيرتها في الهلال بطاقم تحيكم أجنبي في ظل حساسية المباراة وأهميتها للفريقين. وتضمن خطاب النصر إحضار طاقم من حكام النخبة بجانب طاقم حكام فيديو من المعروفين في أوروبا أو على مستوى العالم. من جانب آخر ينوي الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا استغلال فترة التوقف بإقامة تدريبات مسائية وصباحية وخوض مباراة ودية مع أحد فرق الدرجة الأولى، وتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابات العضلية ومن فيروس كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر النصر يستغرب عدم مطالبة الهلال بحكم أجنبي للديربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.