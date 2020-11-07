الاتحاد يستغل التوقف لتصحيح مساره

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وكان كاريلي منح اللاعبين راحة عن التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب نهاية مباراة التعاون في الجولة الرابعة للدوري.وظهر ضعف المخزون اللياقي لدى لاعبي الاتحاد في مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام الأهلي والتعاون على التوالي، خاصة في الشوط الثاني للمباراتين.
وخلال المباريات الأربع التي خاضها الاتحاد في الجولات الماضية حقق فوزا واحدا وكان على حساب الند التقليدي الأهلي بنتيجة 2-0، حيث خسر مباراته الافتتاحية أمام الاتفاق 1-2، ثم تعادل في الجولة الثانية مع الفتح 2-2، كما تعادل في الجولة الرابعة مع التعاون 1-1.
وفي إطار تجهيز اللاعبين الاحتياطيين والعائدين من الإصابة لفترة ما بعد التوقف فقد بدأ الجهاز الإداري التنسيق والبحث عن إقامة لقاءين وديين خلال الأيام المقبلة.
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