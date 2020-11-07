شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يستغل التوقف لتصحيح مساره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​أعد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي برنامجا شاملا لتنفيذه خلال فترة التوقف الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يعتمد خلاله أكثر على الجوانب اللياقية من خلال أداء حصتين تدريبيتين في اليوم، بجانب السعي لزيادة التجانس والتفاهم بين اللاعبين، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج اعتبارا من الثلاثاء في مقر النادي.

وكان كاريلي منح اللاعبين راحة عن التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب نهاية مباراة التعاون في الجولة الرابعة للدوري.

وظهر ضعف المخزون اللياقي لدى لاعبي الاتحاد في مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام الأهلي والتعاون على التوالي، خاصة في الشوط الثاني للمباراتين.

وخلال المباريات الأربع التي خاضها الاتحاد في الجولات الماضية حقق فوزا واحدا وكان على حساب الند التقليدي الأهلي بنتيجة 2-0، حيث خسر مباراته الافتتاحية أمام الاتفاق 1-2، ثم تعادل في الجولة الثانية مع الفتح 2-2، كما تعادل في الجولة الرابعة مع التعاون 1-1.

وفي إطار تجهيز اللاعبين الاحتياطيين والعائدين من الإصابة لفترة ما بعد التوقف فقد بدأ الجهاز الإداري التنسيق والبحث عن إقامة لقاءين وديين خلال الأيام المقبلة.