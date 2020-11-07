الباطن يكافئ لاعبيه بإجازة 5 أيام

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ومن المنتظر أن يعاود الفريق تدريباته الأربعاء المقبل على أن يخوض خلال التوقف لقاء وديا بناء على طلب المدرب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كافأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، البرتغالي خوسيه جاريدو لاعبي فريقه بمنحهم إجازة 5 أيام، وذلك بعد الفوز العريض الذي حققوه على أبها بثلاثة أهداف في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والوصول بهذا الفوز إلى النقطة السادسة، خاصة وأن الانتصار سبق فترة التوقف التي سيشهدها دوري المحترفين بسبب أيام فيفا.ومن المنتظر أن يعاود الفريق تدريباته الأربعاء المقبل على أن يخوض خلال التوقف لقاء وديا بناء على طلب المدرب.

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