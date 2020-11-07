الأهلي ينهل من العين

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وعاد الأهلي بهذا الفوز إلى سكة الانتصارات قبل فترة توقف الدوري خلال أيام فيفا، حيث كان الفريق خسر مباراتين متتالين، الأولى أمام النصر في نصف نهائي كأس الملك، والثانية أمام الند التقليدي الاتحاد في الجولة الثالثة للدوري.ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي العين دون رصيد في المركز الأخير.
وغاب السومة عن التسجيل في الجولات الثلاث الأولى بالدوري لأول مرة منذ قدومه لصفوف الأهلي قادما من القادسية الكويتي، فيما سجل أمس عودة قوية، حيث سجل الهدف الأول من ركلة جزاء (18)، وبعدها بدقيقتين أضاف الهدف الثاني (20) ثم سجل الهدف الثالث في الدقيقة 38.
أما هدف الأهلي الرابع فتكفل به المحترف الغاني صامويل أوسو في الدقيقة 65.
أما أهداف العين، فقد تكفل بتسجيلها، سفير تايدر من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وحسن الحربي (44) وأمادو موتاري (45).
واستحقت المباراة وصفها بالجنونية من واقع كثرة الأهداف وعدم تأخر العين في الرد على الأهلي قبل أن يحسمها أوسو بهدف الترجيح.
أرقام من المباراة
- السومة أول لاعب يسجل (هاتريك) في النسخة الحالية من الدوري.
- رقم شخصي جديد للسومة بتسجيله (هاتريك) للمرة الثامنة في تاريخ دوري المحترفين، كأول لاعب يحقق هذا الرقم.
- استمر دفاع الأهلي في ظهوره ضعيفا واستقبلت شباكه 3 أهداف في الشوط الأول كأمر لم يحدث للفريق منذ موسمين.
- الأهلي سجل هدفين سريعين (18 و20) بتوقيع عمر السومة.
- العين سجل هدفين سريعين حملا توقيع حسن الحربي (44) وأمادو موتاري (45).
- للمرة الأولى يسجل السومة في النسخة الحالية للدوري.
- استمر العين في سكة الهزائم ولم يحصل على أية نقطة من 4 مواجهات خاضها حتى الآن.
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