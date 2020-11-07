أبها ينال ذهب طاولة المملكة

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وجاء اللاعب مهند آل فارح في المركز الأول (تصنيف TT2)، وإبراهيم الحسن في المركز الأول (تصنيف TT3) ويحيى عسيري في المركز الأول (تصنيف TT4)، فيما حقق محمد القحطاني المركز الأول (تصنيف TT5).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق أبها لذوي الإعاقة المركز الأول والميداليات الذهبية في بطولة المملكة في كرة الطاولة للدرجة الممتازة «من الجلوس»، والتي اختتمت أخيرا بجدة.وجاء اللاعب مهند آل فارح في المركز الأول (تصنيف TT2)، وإبراهيم الحسن في المركز الأول (تصنيف TT3) ويحيى عسيري في المركز الأول (تصنيف TT4)، فيما حقق محمد القحطاني المركز الأول (تصنيف TT5).

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