شكرا لقرائتكم بابافاسيليو يلجأ لقطاع الناشئين لتدعيم صفوف دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ اليونانى القبرصى بابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، لقطاع ناشئين النادي من أجل البحث عن عناصر مميزة يتم تصعيدها للفريق الأول لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الكروى الجديد، ويأتى ذلك وفقًا لسياسة النادى الدجلاوى الذى اصبح من أبرز الأندية المصرية التى تعتمد على قطاع الناشئين لتدعيم الفريق الأول، ويحقق من وراء ذلك أرباح كبيرة عن طريق بيع هؤلاء اللاعبين للأندية الأخرى.

ومن المقرر أن يصعد بابافاسيليو عدد من اللاعبين الناشئين لتدريبات الفريق الأول، حتى يتمكن من تقييم أدائهم ثم تحديد العناصر التى ستستمر فى الموسم الجديد.

ونجح مسئولو نادى دجلة، فى التعاقد مع اللاعب رضا عبد العال جناح فريق بنى سويف لمدة 3 مواسم مقبلة، خلال فترة الانتقالات الحالية، فى إطار خطة الجهاز الفنى لتدعيم صفوف فريقه لتفادى الدخول فى دوامة الهبوط التى ظل يعانى منها غزلان دجلة فى الموسم المنصرم، حيث انهى الفريق الموسم فى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة ليهرب من الهبوط للقسم الثانى ويضمن الاستمرار فى الدورى الممتاز.

وبضم رضا عبد العال يكون وادى دجلة حسم 3 صفقات حتى الوقت الحالى، أولهم التونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى واذى وقع عقود مع دجلة لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، ومسعد عوض حارس مرمى فريق أسوان، بعد سداد مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى، وفى الأخير رضا عبد العال.