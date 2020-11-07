شكرا لقرائتكم "بالراحة يا عم"..أيمن أشرف يداعب عمرو السولية فى مران المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب أيمن أشرف لاعب فريق الاهلى ومنتخب مصر زميلة عمرو السولية خلال نشر صورة لهم عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام خلال مران اليوم بمعسكر المنتخب الوطنى و جاء قائلا " ما براحه ياعم " و شهد مران المنتخب الوطني اليوم السبت، مشاركة سداسي الزمالك محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش"وطارق حامد وأحمد سيد زيزو" ومصطفى محمد في التدريبات، بعد انضمامهم للمعسكر المفتوح الذي انطلق الثلاثاء الماضي بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لمواجهتي توجو ، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن أمس الجمعة عن ضم اللاعبين الستة، لقائمة المعسكر المفتوح، بعد انتهائهم من مهمتهم مع الزمالك في مباراته مع الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيما أكد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، أن القائمة النهائية لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى ستعلن عقب نهاية مران الفريق اليوم السبت، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة علي أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول في معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التي دخلت القائمة النهائية.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.واللاعبون المنضمون هم: محمد أبوجبل ومحمود حمدى (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو) ومصطفى محمد.

وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح اليوم السبت بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.