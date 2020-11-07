شكرا لقرائتكم محمد أشرف روقة: يتبقى موسمين فى عقدى مع الزمالك وألوياتى العودة إلى الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد أشرف روقة, لاعب نادى الزمالك ، الشكر لفريق طلائع الجيش على الفترة التى قضاها معهم مؤكدا أن الاصابة وكورونا حالا دون مشاركته فى البداية ، مضيفا إعارتى لنادى الجيش انتهت بمباراة الاهلى الاخيرة فى الدوري.

واضاف فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سيورت 2 ، رحلت عن نادى إنبى فى بداية الموسم لقلة مشاركتى منذ قدوم حلمى طولان مديرا فنيا للفريق البترولى.

وواصل روقة تصريحاته قائلا يتبقى موسمين فى عقدى مع الزمالك ورغبتى الاولى والاخيرة وألوياتى هى العودة الى الزمالك ولكن لم يتواصل معى أحد من مسئولى القلعة البيضاء حتى الان.

وتابع لاعب الزمالك حتى الان لم يتواصل معى مسئول من الزمالك للعودة للفري الفترة المقبلة ، وأترك الاولوية والحرية لنادى الزمالك فى تحديد مصيري وأنتظر جلسة مع مسئولى الفريق .