شكرا لقرائتكم عبد الكبير الوادى ينضم لصفوف سموحة معارا وليس بيع نهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم المغربى عبد الكبير الوادى لاعب وادى دجلة لصفوف سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل سياسة النادى لتدعيم صفوف الفريق عقب رحيل الثنائى صلاح محسن هداف الفريق وعودته إلى الأهلى وعودة ناصر ماهر إلى الأهلى ايضا، وكان أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندرى قد رشح المهاجم المغربى إلى مجلس الادارة الذى أنهى إجراءات التعاقد معه، ويسعى فرج عامر الى تدعيم الفريق بصفقات سوبر أملا فى الحفاظ على موقع الفريق فى المركز الخامس والمنافسة على المربع الذهبى الى جانب المشاركة فى البطولة العربية.

وكشف مصدر مسئول بوادى دجلة، أن عبد الكبير الوادى لم ينضم لصفوف سموحة كصفقة بيع نهائى، وإنما انضمامه جاء لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع، لافتًا إلى إن عقد اللاعب المغربى مازال مستمر مع الفريق الدجلاوى لمدة موسمين مقبلين.

وكان عبد الكبير الوادى انضم لوادي دجلة الموسم الماضي قادما من اتحاد طنجة، وسجّل مع الغزلان هدفين وصنع 4 في 32 مباراة خاضها بالدورى بالموسم المنصرم، وبدأ الوادي مسيرته في وداد فاس، قبل أن يقضي 4 سنوات في صفوف الرجاء البيضاوي، وخاض اللاعب طوال مسيرته 4 مباريات دولية مع منتخب المغرب، سجّل خلالها هدفا وحيدا.

ونجح مسئولو دجلة، فى التعاقد مع اللاعب رضا عبد العال جناح فريق بنى سويف لمدة 3 مواسم مقبلة، خلال فترة الانتقالات الحالية، فى إطار خطة الجهاز الفنى بقيادة اليونانى بابافاسيليو لتدعيم صفوف فريقه لتفادى الدخول فى دوامة الهبوط التى ظل يعانى منها غزلان دجلة فى الموسم المنصرم، حيث انهى الفريق الموسم فى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة ليهرب من الهبوط للقسم الثانى ويضمن الاستمرار فى الدورى الممتاز.

وبضم رضا عبد العال يكون وادى دجلة حسم 3 صفقات حتى الوقت الحالى، أولهم التونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى واذى وقع عقود مع دجلة لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، ومسعد عوض حارس مرمى فريق أسوان، بعد سداد مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى، وفى الأخير رضا عبد العال.

كما أعلن وادى دجلة تجديد تعاقد كلاً من محمد عبد المنصف حارس المرمى، وحسام عرفات لمدة موسمين، بعقد ممتد حتى عام 2022.