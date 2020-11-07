شكرا لقرائتكم موسيمانى يعقد جلسة مع حسين الشحات في مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، وشهدت الجلسة الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلى للاعب، من أجل التعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، واستكمل حسين الشحات تنفيذ برنامجه التأهيلى على هامش مران الفريق اليوم، بخوض تدريبات بدنية وتأهيلية فى «الجيم».

وعاد الأهلى مساء اليوم السبت لاستئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة فى دور الـ8، وخوض نهائى دورى أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك.

فيما طلب، طلب بيستو موسيمانى من جهازه المعاون إعداد تقرير مُفصل عن الزمالك قبل مواجهته فى نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا، وكلف موسيمانى معاونيه فى الأهلى بإعداد تقرير مفصل عن فريق الزمالك، بل وكل لاعب داخل صفوف النادى الأبيض، خاصة أن النهائى سيقام من مباراة واحدة على استاد برج العرب وبالتالى لابد من التركيز على كل التفاصيل الفنية.