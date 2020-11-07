بطولة فرنسا: مونبلييه يواصل انتفاضته

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باريس - واصل مونبلييه انتفاضته عندما تغلب على مضيفه بوردو 2-صفر السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي في كرة القدم.
وانتظر مونبلييه الشوط الثاني لحسم النتيجة، فافتتح له فلوران موليه التسجيل مطلعه بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من غايتان لابورد (49) وأضاف الدولي الجزائري أندي ديلور الهدف الثاني بتسديدة بيسراه ايضا اثر تمريرة من تيجي سافانييه (66).
وهو الفوز الثاني على التوالي لمونبلييه بعد هزيمتين وتعادلين، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 17 نقطة مرتقيا الى المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر بعد خسارته الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم.
وتقام لاحقا قمة المرحلة بين باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب ورين الثالث.
وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات بريست مع ليل، ولنس مع رينس، ولوريان مع نانت، ونيم مع انجيه، ومتز مع ديجون، ونيس مع موناكو، وليون مع سانت اتيان.
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