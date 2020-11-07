بطولة إسبانيا: ميسي ينزل بديلا ويمنح برشلونة فوزه الاول في خمس مباريات

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برشلونة - نزل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بديلا في الشوط الثاني وقاد برشلونة الى فك صيام دام اربع مباريات من دون فوز في الدوري الاسباني لكرة القدم، بتخطيه بصعوبة عقبة ضيفه ريال بيتيس 5-2 السبت في المرحلة الثامنة على ملعب "كامب نو".

وفضّل المدرب الهولندي رونالد كومان عدم الزج بميسي أساسيًا ومنحه مزيدًا من الراحة في ظل جدول المباريات المزدحم وبعد ثلاثة ايام من فوز برشلونة على ضيفه دينامو كييف الاوكراني (2-1) في دوري ابطال اوروبا حيث يقدم الفريق مستويات مميزة وبقي بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في دور المجموعات.

إلا أن الهولندي اضطر الى الاستعانة بخدمات اللاعب، المتوج بجائزة الكرة الذهبية ست مرات، مطلع الشوط الثاني الذي دخله متعادلا 1-1 وما لبث ان وضع بصمته بتسجيله ثنائية، رافعا رصيده الى ثلاثة اهداف في الليغا هذا الموسم، وساهم في الهدف الثاني الذي سجله الفرنسي انطوان غريزمان.

وسجل الفرنسيان عثمان ديمبيلي (22) وغريزمان (49) الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 33، وميسي (61 من ركلة جزاء و82) وبيدري (90) أهداف برشلونة، فيما أحرز أنطونيو سانابريا (45+2) والبديل لورين مورون (73) هدفي الضيوف.

وأكمل النادي الأندلسي اللقاء بعشرة اللاعبين في نصف الساعة الاخير بعد طرد الجزائي عيسى مندي في الدقيقة 60 لتسببه بركلة الجزاء بلمسة يد.

ورفع برشلونة رصيده الى 11 نقطة من سبع مباريات في المركز الثامن بفارق ست نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر الذي خاض مباراة اكثر وخمس نقاط عن الغريم ريال مدريد الثاني.

وفشل برشلونة في تحقيق اي انتصار في المباريات الاربع الاخيرة مكتفيا بتعادلين وهزيمتين، إحداهما في الكلاسيكو 1-3 على ارضه امام ريال مدريد.

أول هدف لميسي بعيدًا من علامة الجزاء

وبدأ برشلونة المباراة بقوة وأتيحت فرصة لغريزمان البعيد عن مستواه منذ وصوله مطلع الموسم الماضي من اتلتيكو مدريد، داخل المنطقة سددها بيسراه زاحفة من مسافة قريبة مرت بجانب القائم (5)، قبل أن يهدر أنسو فاتي بدوره الى جانب القائم.

وأتيحت بعدها فرصة خطرة للضيوف عندما تألق الحارس الالماني مارك- اندريه تير شتيغن الذي خاض اولى مبارياته في الدوري هذا الموسم والثانية بعد العودة ضد دينامو كييف بعد تعافيه من عملية جراحية في الركبة خضع لها نهاية الموسم الفائت، في التصدي لرأسية البرتغالي ويليام كارفاليو (8).

وواصل برشلونة مسلسل إهدار الفرص عندما تصدى الحارس التشيلي كلاوديو برافو لكرة فاتي بعد تمريرة من غريزمان (9)، قبل ان يهدر الاخير محاولة محققة بتسديدة بجانب القائم (11).

وافتتخ ديمبيلي التسجيل عندما وصلته الكرة على مشارف المنطقة عند الجهة اليسرى، فتوغل وتلاعب بالدفاع بيمناه قبل ان يسددها بيسراه صاروخية في اعلى الزاوية اليمنى (22).

وعاند الحظ غرزيمان مجددًا عندما وصلته كرة رائعة بتمريرة بالكعب من بيدري داخل المنطقة، سددها بيسراه ارتدت من القائم (27).

وحصل فاتي على ركلة جزاء إثر عرقلة من مندي، انبرى لها غريزمان في محاولة لفك النحس الذي يلاحقه في ركلات الجزاء مؤخرًا، الا ان برافو حرم فريقه السابق من مضاعفة النتيجة بالتصدي لمحاولة الفرنسي (33).

وهذه رابع ركلة جزاء نواليًا يهدرها غريزمان مع ناديه ومنتخب بلاده.

وعاقب النادي الاندلسي اصحاب الارض على إهدار الفرص وسجل هدف التعادل بتمريرة حامسة وهدف من لاعبيه السابقين، عندما مرر كريستيان تيو عرضية عن الجهة اليسرى مرت امام العديد من لاعبي الخم وسط هشاشة دفاعية ووصلت الى سانابريا الذي تابعها في الشباك (45+2).

وحرك دخول ميسي في الشوط الثاني فعالية الخط الامامي وساهم في هدف التقدم من دون ان يصنع او يسجل، عندما موّه بذكاء بين قدميه عرضية من جوردي ألبا عن الجهة اليسرى وصلت الى غريزمان على باب المرمى تابعها سهلة (49).

وحصل برشلونة على ركلة جزاء عندما أبعد مندي تسديدة لديمبيلي بيده من على خط المرمى ليطرد من اللقاء بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، فانبرى لها ميسي قوية في اعلى الزاوية اليسرى (61).

وهذا الهدف الخامس لميسي هذا الموسم في جميع المسابقات من علامة الجزاء.

وفرض بيتيس ربع ساعة اخير متوتر عندما قلص الفارق 2-3 عن طريق البديل مورون بعد دقيقتين من دخوله عندما وصلته كرة امام المرمى من اليكس مورينو (73).

الا ان "البرغوث" أعاد فارق الهدفين وفك النحس الذي لازمه مدة 91 يوما مسجلا اول اهدافه من اللعب المفتوح هذا الموسم عندما فك مصيدة التسلل على مشارف المنطقة اثر تمريرة من سيرجي روبرتو قبل ان يتوغل ويسكن كرة قوية في سقف المرمى (82).

وسجل بيدري الهدف الخامس عندما وصلته عرضية عن الجهة اليمنى من روبرتو نحو القائم الثاني (90).