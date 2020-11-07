شكرا لقرائتكم خبر عن "صابر" المقاولون مدربا لحراس مرمى الشواكيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى الترسانة مع أحمد صابر حارس مرمى المقاولون العرب والمنتخب الوطنى الأسبق ، لتولى مهمة تدريب حراس المرمى الفريق الأول للكرة معاونا لعلاء نوح المدير الفني الجديد للشواكيش، وجاء تعيين أحمد صابر في منصب مدرب حراس الترسانة تنفيذا لرغبة علاء نوح بعد رحيل أحمد فوزى الذى استمر في الجهاز الفني لفريق الشرقية للدخان الصاعد لدورى القسم الثانى من الثالث .

وسبق أن عمل أحمد صابر مدربا للحراس فى الترسانة مع أحمد كشرى فى الموسم قبل الماضى 2018 ورحل لخلافات مع طريقة العمل .

ويضم الجهاز الفني للترسانة علاء نوح مديرا فنيا وعلى رشدى مدربا وأحمد صابر لحراس المرمى ومحمد فؤاد مديرا لشئون اللاعبين ، ويشرف على الفريق طارق سعيد رئيس النادى .

وأكد راجح وهبة نائب رئيس الترسانة ان إدارة النادى تنفذ كل طلبات الجهاز الفنى بقيادة علاء نوح ومنحته كل الصلاحيات حتى يتحقق حلم الصعود للدورى الممتاز .