شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يداعب عمرو السولية فى تدريبات المنتخب: مابراحة يا عم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب أيمن أشرف، لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر زميله عمرو السولية خلال نشر صورة لهم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال مران اليوم بمعسكر المنتخب الوطنى، وعلق قائلا: "مابراحة يا عم". وشهد مران المنتخب الوطني اليوم السبت، مشاركة سداسى الزمالك محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدى "الونش" وطارق حامد وأحمد سيد زيزو" ومصطفى محمد فى التدريبات، بعد انضمامهم للمعسكر المفتوح الذى انطلق الثلاثاء الماضى بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لمواجهتى توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجاري.

وكان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، قد أعلن أمس الجمعة عن ضم اللاعبين الستة، لقائمة المعسكر المفتوح، بعد انتهائهم من مهمتهم مع الزمالك فى مباراته مع الرجاء المغربى بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

فيما أكد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، أن القائمة النهائية لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى ستعلن عقب نهاية مران الفريق اليوم السبت، قبل الحصول على راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة على أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول فى معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التى دخلت القائمة النهائية.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطنى استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. واللاعبون المنضمون هم: محمد أبوجبل ومحمود حمدى (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو) ومصطفى محمد.

وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح اليوم السبت بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوى فى لقاء العودة لقبل نهائى دورى أبطال أفريقيا.