شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان ينفى شائعة وفاة شقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى وليد سليمان صانع العاب فريق الاهلى خبر وفاة شقيقة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام وجاء قائلا " ما تم نشره وتداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بوفاه شقيقى هى أخبار كاذبة وعاريه من الصحة وأن شقيقى يتمتع بصحة جيده وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كافة الصفحات التى تداولت هذا الخبر الكاذب ".

من جانب أخر عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق فى مران اليوم.

كما قام موسيماني بتصعيد خمسة لاعبين من الناشئين للمران مع الفريق الأول اليوم ، وضمت قائمة اللاعبين الذين تم تصعيدهم كلا من أحمد أشرف ومحمد أشرف وعمر رزق، مواليد 2001، وإبراهيم السيد، مواليد 99، وأحمد السيد غريب، مواليد 2002.

وعاد الفريق مساء اليوم السبت لاستئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ8، وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك.