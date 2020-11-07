شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكشف سبب استقالة أحمد نبيل من عضوية مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام زيدان، عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمى باسم مجلس إدارة نادى إنبى، بأن أحمد نبيل عضو مجلس إدارة النادى البترولى، قد تقدم باستقالته من المجلس فى وقت سابق، خلال الأسبوع المنقضى، مشددًا على أن استقالة أحمد نبيل جاءت بعد فوزه بعضوية مجلس إدارة اتحاد السلاح بالتزكية وعدم جواز الجمع بين عضوتى مجلس إدارة النادى والاتحاد وذلك عقب فتح باب الترشح على منصبى الرئيس والنائب، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادى يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر المقبل واعلان الجهات المختصة رسميًا.

وكان أحمد نبيل أعلن تقدمه باستقالته من عضوية مجلس إدارة نادى إنبى، اليوم السبت، حيث أصدر بيانا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قال خلاله: "تقدمت رسميًا بأستقالتى من عضوية مجلس إدارة نادى انبى الرياضى متمنيا التوفيق والنجاح لمجلس الادارة الحالى خلال الفترة القادمة"، متابعًا: "لقد تعلمت الكثير فى هذا المجلس على مدار الثلاث سنوات الماضية على كافة الأصعدة".

وواصل عضو إنبى فى بيانه الرسمى: "لذا أحب أن أشكر كل لزملائى فى المجلس واستاذتى الذين تعلمت منهم الكثير طوال هذهِ الفترة وأخص بالشكر جميع أعضاء نادى انبى الرياضى والجمعية العمومية الموقرين على ثقتهم الغالية طوال الثلاث سنوات الماضية ويارب دايما اكون عند حسن ظن الناس. وشكر خاص لقطاع تنس الطاولة العظيم بنادى انبى إلى عمل إنجازات كتير جميلة وعظيمة خلال الفترة الماضية والى اتشرفت بالإشراف علية طوال مدتى فى المجلس متمنيا لهم وللجميع دوام التوفيق والنجاح إن شاء الله فى الفترة القادمة".

وكان عصام زيدان، عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمتحدث الرسمى بإسم مجلس الإدارة، قد أكد بأن المجلس قد كلف مصطفى الأمير، أمين الصندوق، ليكون قائمًا بأعمال رئيس النادى، إلى جانب تكليف محمد غرابة، ليكون نائبًا لرئيس مجلس إدارة النادى البترولى، قائلاً: "أن التكليف جاء لتسيير أعمال النادى خلال الفترة المقبلة لحين إنعقاد الجمعية العمومية للنادى والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر المقبل".

كما أوضح عصام زيدان أن النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية هو 20٪ من جملة عدد أعضاء الجمعية، وشدد المتحدث الرسمى على إنه سيعلن فى وقت لاحق موعد فتح باب القبول لطلبات الترشح لاستيفاء كافة الإجراءات.

وأنهى فريق إنبى، بقيادة حلمى طولان، الموسم المنقضى من مسابقة الدورى الممتاز فى المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 10 مواجهات فيما سجل 34 هدفًا واستقبل 33 هدفًا.