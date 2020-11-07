حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 11 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، مشاركة سداسى الزمالك فى مران منتخب مصر. شاهد.. مشاركة سداسى الزمالك فى مران منتخب مصر أحمد فتحى ينضم لتدريبات بيراميدز لأول مرة الاثنين أول ظهور لرامي ربيعة في تدريبات الأهلي بعد العودة من الإصابة.. صور مران الأهلي.. موسيماني يُحاضر اللاعبين وتصعيد 5 ناشئين بيراميدز يُعيد فتح ملف المدرب الوطنى بعد صعوبة التعاقد مع أجنبى عبد الحفيظ يكشف موقف بادجي ووأجاي وجيرالدو من تدريبات الاهلي اتحاد الكرة: ودية البرازيل وكوريا الجنوبية باستاد السلام 14 نوفمبر تعرف على موعد انطلاق دورى القسم الثانى والثالث للموسم الجديد

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