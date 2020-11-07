شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يعلن عن القائمة النهائية استعدادا لمباراتى كوريا الجنوبية والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، القائمة النهائية للفريق، التى ستدخل معسكرا مغلقا فى الثانية من ظهر الغد بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الحالى، ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته، ضمن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو. وضمت القائمة رباعى حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحى – عمر صلاح – مصطفى شوبير . واللاعبون: أحمد رمضان (بيكهام ) - محمد عبدالسلام - محمود صابر (الجزار) - محمود مرعى - أحمد ياسين - حسن على - محمود البدرى - كريم العراقى - كريم فؤاد - شريف رضا - غنام محمد -أحمد سعيد - عمار حمدى - أحمد حمدى - ناصر ماهر - يوسف الجوهرى – عبد الرحمن مجدى - إمام عاشور - كريم الطيب –عبد الرحمن شيكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى -فادى فريد. وينضم للمعسكر الثنائى أسامة جلال ومحمد عبد المنعم لأداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بإحدى المباراتين . كما ينتظر الجهاز الفنى موقف الخماسى المنضم للمنتخب الأول بعد إعلان القائمة النهائية غدا استعدادا لمباراتى توجو. ويخضع المنتخب لاختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس "كورونا"، على أن يؤدى تدريبه الأول فى السابعة من مساء الغد باستاد القاهرة الدولى.

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