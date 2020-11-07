شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامي، اجتماعها العادي، اليوم السبت، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.

واكتمل النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية بحضور 8 أندية من أصل 9 لهم حق الحضور والتصويت وهم، الزهور وطلائع الجيش وهليوليدو واتحاد الشرطة وبني سويف الرياضي ومعلمين ببا الرياضي والشمس ومعلمين بني سويف.

فيما غاب عن الحضور ناد واحد وهو نادي هليوبوليس الشروق.

واعتمدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها ميزانية العام المالي المنقضي، فضلا عن الموافقة على خطة النشاط المحلي للموسم المقبل، والحساب الختامي للاتحاد.

وحدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى، 18 مارس المقبل موعداً لانطلاق بطولة كأس الاتحاد للشباب للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021، لتستمر لمدة 3 أيام متتالية، بينما تم تحديد 25 مارس المقبل موعداً لانطلاق بطولة كأس الاتحاد للعمومى الكبار وتحت 15 سنة للموسم المحلى الجديد، والمقرر انطلاقه منتصف أكتوبر المقبل ببطولة الجمهورية فردى شباب، فيما تم تحديد 26 نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية لزوجى العمومى "رجال وسيدات ومختلط" للموسم المحلى 2020 / 2021 على أن تستمر لمدة 3 أيام متتالية.

وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مسبقًا، إنه فضل البدء بالتدريبات البدنية للاعبين من أجل خروج اللاعبين من أزمة الابتعاد عن المران لفترة طويلة قبل بدء التدريبات الفنية تمهيدًا لعودة النشاط فى الفترة المقبلة بعد إجراء اللاعبين للمسحات للتأكد من عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا المستجد.