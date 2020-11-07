اتحاد الكرة يوافق على استضافة مباراة ليبيا وغينيا باستاد السلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على إقامة مباراة منتخبى ليبيا وغينيا الإستوائية فى تصفيات أمم افريقيا 2022 على ستاد السلام بعد الحصول على الموافقات الأمنية، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت اتفاق بين اتحاد الكرة المصرى ونظيره الليبى برئاسة عبد الحكيم الشلمانى على خوض باقى مباريات فرسان المتوسط في تصفيات الأمم الأفريقية 2022 على الأراضي المصرية.
ويحتل فرسان المتوسط الترتيب الثالث في المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط بعد أن خاض مباراتين خسر في الأولي أمام تونس ، وفاز في الثانية على تنزانيا .
من ناحية أخرى، حصل اتحاد الكرة على الموافقات الأمنية لإقامة المباراة الودية بين المنتخب الأولمبى البرازيلى ونظيره الكورى الجنوبى، يوم 14 نوفمبر الجارى على ستاد السلام، على هامش الدورة الودية الدولية التى تستضيفها مصر بمشاركة المنتخب الأولمبى المصرى بقيادة شوقى غريب والمنتخبين البرازيلى والكورى الجنوبى فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021.
على صعيد متصل، كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن وصول الفوج الأول من بعثة منتخب البرازيل الأولمبى استعدادا لمواجهة نظيره المصرى يوم 17 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021. وقال العطار لـ"الخليج 365"، إن باقي بعثة منتخب البرازيل ستصل القاهرة يومى الأحد والاثنين المقبلين قادمة من أوروبا وبكامل نجوم المنتخب البرازيلى، وعلى رأسهم رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني، بينما ستصل بعثة منتخب كوريا الجنوبية بطل آسيا القاهرة الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة المنتخب الأولمبى المصرى يوم 12 نوفمبر الجارى.
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