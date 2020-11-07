علي فرج بطلاً لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

توج علي فرج المصنف رقم 1 عالميا ببطولة قطر كلاسيك للإسكواش لمقامة حاليا في مجمع خليفة للتنس والاسكواش بالدوحة بعد التغلب على النيوزيلندي باول كاول في نهائي البطولة.

وفاز فرج على النيوزيلندي باول بثلاثة أشواط لشوط واحد، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :( 11-8، 6-11، 11-9 و11-9)، في مباراة إستغرقت أحداثها 61 دقيقة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتوج بها علي فرج ببطولة قطر كلاسيك للإسكواش، بعد فوزه بها للمرة الأولى في 2018.

ويعد فرج هو ثاني لاعب مصري يفوز بالبطولة مرتين بعد كلا من كريم درويش الذي حقق اللقب مرتين عامي 2008 و2010، ومحمد الشوربجي الذي حقق اللقب ثلاث مرات من قبل أعوام 2013، 2015 و2017.

وتشهد بطولة قطر للإسكواش سيطرة مصرية عليها حيث حقق اللاعبين المصريين اللقب 10 مرات من أصل 16 مرة أقيمت خلالها البطولة منذ إنطلاقها في 2001.

ولم تخرج البطولة من أيد اللاعبين المصريين منذ 2013 وحتي الان، حيث فاز الشوربجي باللقب ثلاث مرات أعوام 2013، 2015 و2017، وكريم عبد الجواد مرة واحدة عام 2016 وفرج مرتين عامي 2018 و2020، بينما لم تقم البطولة عامي 2014 و2019 بسبب إقامة بطولة العالم للإسكواش في قطر.

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