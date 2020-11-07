بالفيديو.. 4 أهداف من الأهلي والزمالك بين الأفضل في نصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت جولة الإياب من دور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ظهور الأهلي والزمالك على أفضل الأهداف بعد فوز قطبي مصر على الوداد والرجاء المغربيين.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر "تويتر"، أفضل خمسة أهداف في دور نصف النهائي من المسابقة القارية.

وتواجد حسين الشحات جناح الأهلي في البداية بعد هدفه في شباك الوداد البيضاوي، كما تواجد هدف مروان محسن مهاجم الأهلي في قائمة الأفضل.

في المقابل، دخل هدف فرجاني ساسي ومعه مصطفى محمد والذي سجله بالرأس في شباك الرجاء بين الأفضل.

وتواجد هدف المغربي زهير المترجي لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي ضمن قائمة الأفضل بعدما سجل هدف فريقه الوحيد في شباك الأهلي.

واستطاع الأهلي أن يصل لدور النهائي من البطولة بعد الفوز على الوداد ذهابًا بالمغرب بنتيجة (2-0)، كما جاءت نتيجة الإياب (3-1) في القاهرة.

في المقابل، الزمالك استطاع الفوز مرتين على الرجاء بهدف دون رد في الذهاب، وبثلاثة أهداف مقابل هدف في الإياب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بغريمه الزمالك على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية في 27 من الشهر الجاري في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.