قناة الأهلي: نهائي دوري الأبطال مُهدد بالإلغاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الإعلامي أحمد سمير، مقدم برنامج السادسة بقناة الأهلي، أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا قد تكون مُهددة بالإلغاء وذلك بسبب الظروف الجوية والتي قد تشهدها مدينة الإسكندرية حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وفسر مذيع القناة الحمراء حديثه بأن ظروف توقيت مباراة نهائي العام الجاري تأتي مماثلة لظروف مباراة الدوري والتي اقيمت في نفس التوقيت من العام الماضي وشهدت أمطارا غزيرة جعلت لعب الكرة فيها أشبه "بمباراة في كرة الماء".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تأجيل نهائي دوري الأبطال ليُقام يوم 27 نوفمبر الجاري بعد أن كان مُقررًا لها 6 نوفمبر وذلك بعد مشاورة مع السلطات المصرية بحسب بيان رسمي صادر عن الكاف في وقتٍ سابق.

وقال سمير خلال ظهوره عبر قناة الأهلي:" تغطية أي ديربي بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس أو لقاء لحسم الدوري تكون دائما بشكل استثنائي، لكن هذه المرة ستتضاعف التغطية لتشمل الدول العربية والإفريقية أيضا".

وتابع:" بالتأكيد شرف لدولة بحجم مصر أن يكون أول مرة طرفي النهائي منها ورقم جديد يضاف للدولة المصرية، أطالب الجميع من لاعبين وأجهزة فنية التحلي بالوعي والمسؤولية خلال هذه المباراة، فاللقاء سيكون به نسبة من الحساسية أعلى من الطبيعي".

وأشار إلى أن البعض قلل من حجم الأرقام التي حققها الأهلي في مسابقة الدوري، بعد حسم اللقب مبكرًا واعتبروا المنافسة كانت على المركز الثاني أو في منطقة الهبوط.

وأوضح، أن الدوري المصري ليس ضعيفًا كما يردد البعض بعد حسم الأهلي للبطولة مبكرًا، والدليل على ذلك تأهل 3 فريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي الكونفدرالية في موسم واحد.

وتابع:" أمر غير مقبول حين يخرج البعض ويتحدث بأن الأهلي فاز بمسابقة ضعيفة، وثًبُتَ بالدليل القاطع أن الأهلي حقق البطولة بعد التغلب على منافسين أقوياء.

وأكمل:" في نفس التوقيت من العام الماضي أقيمت مباراة بين الأهلي والزمالك أطلق عليها "قمة الطين"، بسبب الأمطار التي هطلت في هذا اليوم بغزارة ولم يكن هناك كرة قدم خلال اللقاء، وذلك سيكون أحد أهم الأسباب التي تهدد إقامة المباراة هذا العام وسيكون اللقاء مُهدد بالإلغاء".

وأتم:" في حالة إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في نفس الظروف التي أقيمت خلالها لقاء القمة العام الماضي وسط طقس سيء ومن سقوط أمطار وصعوبة حركة اللاعبين داخل الملعب ستكون المباراة مهددة بالإلغاء".