في مباراة من 5 أهداف.. بايرن يضرب دورتموند ويرتقي للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ارتقى فريق بايرن ميونيخ إلى صدارة الدوري الألماني بعدما عاد من ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل فريق بوروسيا دورتموند والذي فاز عليه بنتيجة (3-2) ضمن قمة الجولة السابعة من كلاسيكو "البوندسليجا".

بايرن عاد من الصدارة مجددًا حيث أصبح يمتلك الفريق البافاري في رصيده (18 نقطة) بفارق نقطتين عن لايبزيج والذي تفوق خلال نفس الجولة على فرايبورج بنتيجة (3-0).

في المقابل، فشل بوروسيا دورتموند في استغلال عامل الأرض ليتوقف رصيده عند (15 نقطة) في المركز الثالث متلقيًا الهزيمة الثانية خلال هذا الموسم مقابل خمس انتصارات.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الأولى كادت أن تشهد هدف مبكر عن طريق الضيوف بعد تسديدة من النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي أمام المرمى لكن تلمس الشباك الخارجية.

أول محاولة من جانب دورتموند كانت في الدقيقة الخامسة بتسديدة من متوسط الميدان البلجيكي أكسيل فيتسيل على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ليون جرويتزكا في الدقيقة 13 هدد مرمى دورتموند برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس دورتموند بوركي يتألق ويبعد الكرة لتظل النتيجة سلبية.

وحاول هداف بوروسيا دورتموند في الدقيقة 21 أن يدرك هدف التقدم لصالح "أسود الفاستيفاليا" لكن تمر الكرة بعيدة عن مرمى الفريق البافاري.

وشهدت الدقيقة 25 تسجيل بايرن ميونيخ الهدف الأول بعد عرضية من سيرجي جنابري تصل للهداف ليفاندوفيسكي ليتقدم الفريق البافاري بهدف دون رد، لكن يتدخل تقنية الفيديو الـ"VAR" ويمنع الهدف لتظل النتيجة سلبية بعد تسلل احتسب على ليفاندوفيسكي.

الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول شهدت تقدم بوروسيا دورتموند بالهدف الأول عن طريق القائد ماركوس رويوس حيث تلقى عرضية رائعة من زميله جيوفاني رينا ليتقدم "أسود الفاستيفاليا" بنتيجة (1-0) بعد تسديدة رائعة من رويس يفشل نوير في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في أحداث الشوط الأول عاد ديفيد ألابا النتيجة من خلال تسجيل التعادل لبايرن ميونيخ بعد تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (1-1).

ومع حلول الدقيقة 48 من زمن أحداث الشوط الثاني أهدى الهداف البولندي روبرت ليفاندوفيسكي التقدم لبايرن ميونيخ بعد عرضية رائعة من لوكاس هيرنانديز ليصبح النتيجة (2-1) لمصلحة الضيوف.

وكاد كومان أن يسجل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من جهة اليمين لكن حارس دورتموند يقف في المكان المناسب ويبعد الكرة قبل دخولها الشباك في الدقيقة 50.

ومع اقتراب نهاية المباراة وفي الدقيقة 80 أحرز ليوري ساني هدف بايرن ميونيخ الثالث بعد هجمة سريعة للفريق البافاري حيث تسلم لاعب بايرن كرة من الهداف ليفاندوفيسكي ليحولها ساني في الشباك وتصبح النتيجة (3-1).

هداف بوروسيا دورتموند آرلينج هالاند لم يستسلم بعدما نجح في استغلال كرة من أمام بايرن ميونيخ ليسجل الهدف الثاني لأصحاب الدار ويقلص النتيجة لهدفين مقابل ثلاثة لبايرن.

ضربة قاضية وجهها ليفاندوفيسكي في الدقيقة (90+3) بعدما عاد من جديد ليقتل بوروسيا دورتموند بستجيله الهدف الرابع في لقاء لتحسم النتيجة رسميًا وتصبح (4-2)، إلا أن حكم المباراة عاد من جديد ليلغي هدف لصالح ليفا بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

تشكيل بوروسيا دورتموند: بوركي - رافائيل جوريرو - ماتس هوملز - مانويل أكانجي - توماس مونيير - جيوفاني رينا - أكسيل فيتسيل - محمود داوود - جادون سانشو - ماركوس رويوس - آرلينج هالاند.

تشكيل بايرن ميونيخ: مانويل نوير - لوكاس هيرنانديز - ديفيد ألابا - جيروم بواتينج - بنيامين بافاراد - ليون جرويتزكا - جوشا كيميتش - كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرجي جنابري - روبرت ليفاندوفيسكي.