بالفيديو.. تصديات الشناوي وأبو جبل بين الأبرز في نصف نهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ظهرت تصديات كل من محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، ومحمد أبو جبل، حارس الزمالك، في مواجهتي الوداد والرجاء المغربيين بين الأفضل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستعرض حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو لأبرز التصديات في نصف نهائي دوري الأبطال لاختيار الأفضل بينهم.

وكان الشناوي تصدى لركلة جزاء في مواجهة الوداد بذهاب نصف النهائي، بينما أظهر أبو جبل ردة فعل رائعة في مباراة العودة أمام الرجاء بإبعاد الكرة قبل دخولها إلى المرمى.

وفاز الزمالك على الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 3-1 في استاد القاهرة الدولي (4-1 في مجموع المباراتين)، ليضرب موعدا ناريا مع منافسه التاريخي الأهلي في المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وكان الأهلي ضمن في وقت سابق المقعد الأول في نهائي البطولة القارية، بعد فوزه على الوداد المغربي 2-0 في ذهاب نصف النهائي في الدار البيضاء، قبل تأكيد تواجده في النهائي بالفوز 3-1 في الإياب بمصر.

وأصبحت بطولة دوري أبطال إفريقيا على موعد مع نهائي تاريخي للمسابقة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، يوم 27 نوفمبر الحالي بملعب برج العرب بالإسكندرية.