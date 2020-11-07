ميار شريف تتأهل إلى نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تأهلت ميار شريف المصنفة رقم 164 عالميا إلى نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس المقامة حاليا في مدينة تشارلستون الأمريكية بعد انسحاب منافستها اليابانية ميساكي دوي أثناء المجموعة الثالثة، خلال المباراة التي استغرقت أحداثها ساعتين ونصفا.

وتقدمت اليابانية دوي في المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن تعادل ميار النتيجة بالفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-3.

وخلال المجموعة الثالثة تقدمت شريف في النتيجة 4-3، واستغرقت أحداث هذه المجموعة 56 دقيقة، قبل أن تنسحب اليابانية ميساكي من المباراة.

وسوف تلتقي ميار شريف مع البولندية كاتارزينا كاوا في نهائي البطولة الذي سيقام غدا الأحد.

وستواجه ميار شريف منافستها البولندية في نهائي الزوجي قبل أن تلاقيها مرة أخرى في نهائي البطولة ضمن مسابقة الفردي غدا الأحد.

جدير بالذكر أن ميار شريف تأهلت الى نهائي زوجي هذه البطولة رفقة الأسترالية أسترا شارما وسوف تلتقي مع منافستها البولندية كاترينا رفقة مواطنتها ماجدالينا فريتش وكاتارزينا كاوا مساء اليوم.