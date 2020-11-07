رسميًا.. قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية تقام الإثنين بدون ممثلي الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية سوف تقام الإثنين المقبل، بدون حضور أي ممثل للأندية.
وقال الاتحاد الإفريقي في بيان مختصر له أن قرعة الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ستكون في الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الإثنين المقبل.
وستقام القرعة بشكل مغلق عن طريق الفيديو بحضور كافة أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية.
وتنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدي الأول 27 نوفمبر.
ويلعب الأهلي والزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة 27 نوفمبر على ستاد برج العرب بالأسكندرية، بينما حسم نهضة بركان لقب الكونفدرالية لموسم 2019-2020 بالفوز على بيراميدز.
ويمثل مصر كل من الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز والمقاولون العرب في الكونفدرالية، لكن سيتم اعفاء بعض الأندية من المشاركة من في الدور التمهيدي الأول.
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