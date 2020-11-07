بعد إثارتها للجدل.. حكم إنجليزي يحلل ركلة جزاء صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

قام الحكم الانجليزي السابق مارك كلاتنبورج بتحليل ركلة الجزاء التي أثارت الجدل في الأونة الأخيرة بعدما حصل عليها اللاعب المصري أمام وست هام في الجولة الماضية من الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وقال كلاتنبورج في مقاله عبر صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية: "محمد صلاح ربما يكون قد بالغ في رد فعله على لعبة أرثور ماسواكو، لكن لاعب وست هام هو من سمح له بذلك لأنه احتك به."

وتابع: "لمن يقولون أن ليفربول يمكن أن يحصل على ركلة الجزاء لكن لابد من انذار محمد صلاح بسبب المبالغة، هذا الأمر لا يمكن أن يحدث."

وأضاف: "إذا كان الاحتكاك مختلق من الأساس من جانب محمد صلاح، وكان يحاول خداع الحكم فبكل تأكيد لابد من انذار اللاعب."

وواصل: "لكن في تلك اللعبة ماسواكو احتك بصلاح، وكيفن فريدن اتخذ القرار الصحيح، ولو لم يحتسب ركلة جزاء كان يمكن أن يتعرض للنقد لوجود احتكاك واضح..لكن في النهاية هو احتسب اللعبة ومازال يتعرض للنقد أيضًا."