بالاسماء .. استبعاد 5 لاعبين من القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، استبعاد 5 لاعبين من القائمة النهائية للفريق القومي استعدادًا لوديتي كوريا الجنوبية والبرازيل.

واستبعد غريب كلًا من: عمر رضوان (الجونة) محمد اشرف (طنطا) احمد يوسف (إف سي مصر ) محمد صادق (الإسماعيلي ) احمد ايمن (الإسماعيلي )

اعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي القائمة النهائية للفريق، التي ستدخل معسكرا مغلقا في الثانية من ظهر الغد بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة

كوريا الجنوبية يوم ١٢ نوفمبر الجاري، ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته ضمن خطة الاعداد لأولمبياد طوكيو. ضمت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير . واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريمالعراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -احمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

وينضم للمعسكر الثنائي اسامه جلال ومحمد عبدالمنعم لاداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بأحد المباراتين كما ينتظر الجهاز الفني موقف الخماسي المنضم للمنتخب الأول بعد اعلان القائمة النهائية غدا استعدادا لمباراتي توجو. ويخضع المنتخب لاختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس "كورونا"، على ان يؤدي تدريبه الأول في السابعة من مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.