انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخبي الكرة النسائية

انطلق اليوم المعسكر المفتوح الأول لمنتخبي مصر للكرة النسائية الأول، وتحت 20 سنة ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم .

وشهد المران حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة .

وقبل المران أجرت للاعبات والجهاز الفني تحاليل طبية

للكشف عن فيروس كورونا المستجد والتي أثبتت خلو اللاعبات من اي إصابات.

وعقدت سحر عبد الحق جلسة مع اللاعبات أكدت خلالها على ضرورة الإلتزام بتعليمات الجهاز الفني ورسم صورة جيدة عن الكرة النسائية في ظل اهتمام الدولة بالرياضة النسائية وخاصة كرة القدم.

وطالبت بضرورة التركيز على النواحي الفنية والبدنية لرفع المستوي مشدده علي الالتزام السلوكي، مشيرة إلى سيتم تقييم دائم للاعبات.

واختتمت حديثها بضرورة العمل بروح الفريق والجماعة وان منتخب مصر شرف لاي لاعبة . وقال أحمد رمضان المدير الفني للمنتخب، إن باب المنتخب مفتوح دائما أمام الجميع، وأكد علي أن التواصل سيكون بشكل دائم بين الجهاز الفني واللاعبات. وشدد علي ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وبرامج التغذية الموضوعة من قبل الجهاز الفني.