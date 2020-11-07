شكري نجيب يشارك في مران الإسماعيلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مشاركة شكرى نجيب مهاجم وجناح الفريق والذى انتهت فترة اعارته ضمن صفوف فريق المقاولون العرب. ويستعد الفريق ببرنامج خططى وبدنى مكثف لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى. المران تم تخصيص جانب فيه على الأحمال البدنية الموضوعة من قبل مخطط الأحمال البرازيلى ردولفو بجانب محمد سعد. المحلى. المران تم تخصيص جانب فيه على الأحمال البدنية الموضوعة من قبل مخطط الأحمال البرازيلى ردولفو بجانب محمد سعد. كما تطرق المران لتدريبات خططية كان أبرزها الكرات العرضية المتقنة ، باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف فى شباك المنافسين. المران تناول جمل فنية حول سبل ترجمة الفرص لأهداف قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء. واستمر غياب محمد فوزى حارس المرمى عن المران بسبب الإصابة.

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