باهر المحمدي يكشف حقيقة تمرده علي الإسماعيلي

صرح علاء وحيد المتحدث الاعلامي للاسماعيلي أن مجلس الإدارة يناشد جماهيره بالوقوف خلف لاعبي الفريق والشد من أزرهم وخاصة عندما يتعرض لاعب للإصابة مثل باهر المحمدي مدافع الفريق الدولى والذي يحتاج لدعم وتشجيع جماهيره من أجل العودة سريعا للملاعب.

من جانبه ، قال باهر المحمدي قائد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بأنه يسابق الزمن من أجل أن يصبح جاهزا قبل استنئاف منافسات

البطولة العربية ، مطمئنا الجماهير بانه يواصل التدريبات الاستشفائيه بشكل مستمر قبل الانتظام بالتدريبات.

وأضاف :” تعجبت من البعض لإثارة موضوع تغير صورتى عبر حسابى علي مواقع التواصل الإجتماعى”.

وشدد :”أُقُدر حب الجماهير لى التى اعتبرها سندى الأول وأرى أن النادى الإسماعيلى هو صاحب الفضل الأكبر بعد الله عز وجل فيما وصلت إليه

حتى الأن وانضمامى لصفوف منتخب مصر ،وأؤكد اعتزازى وفخرى باستمرارى صفوف فريقى الذى أشجعه ، قبل أن أدافع عن قميصه”. وأتبع المحمدى :”الفريق سيظهر بشكل مميز ومختلف بعد ابرام صفقات من العيار الثقيل”.

واختتم المدافع الدولى :” أثق فى جميع اللاعبين على القتال فى الملعب من أجل إسعاد الجماهير وأؤكد مجددا فخرى بانتمائى للدراويش له وأرجو من الجماهير مساندة ودعم الفريق وعدم الإلتفات لما يثار حول رحيلى عن الفريق الذى أتطلع أن أكون أحد المساهمين فى حصده لبطولة بعد غياب طويل”.