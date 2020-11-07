بايرن ميونخ يهزم دورتموند 3/2 في كلاسيكو الدوري الألماني

فاز فريق بايرن على نظيره بورسيا دورتموند ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في مباراة كلاسكيو ألمانيا والتي جمعت بين الفريقين على ملعب سيجنال أدونا بارك ، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الألماني.
أهداف بايرن ميونخ كل من دايفد الابا في الدقيقة 42 ، و روبرت ليفندوفيسكي في الدقيقة 48 وااضاف ساني الهدف الثالث في الدقيقة 80 من عمر اللقاء ،بينما سجل هدفي دورتموند كل من اللاعب ماركوس رويس في الدقيقة 45 قبل أن يسجل هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 80 .
وضم تشكيل بروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ كل من :
في حراسة المرمى: رومان بوركي
خط الدفاع: توماس مونييه - ماتياس هوميلز - أكينجي - رافاييل جيريرو
خط الوسط: أكسل فيتسل -
خط الهجوم: إيرلينج هالاند .
أما تشكيل بايرن ميونخ فجاء كالآتي:
في حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بوينا سار - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز
خط الوسط: يوسوا كيميتيش - ليون جروتسكا - توماس مولر
خط الهجوم: سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي
بهذا الفوز رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 18 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الألماني ، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 15 نقطة في المركز الثالث .
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