بايرن ميونخ يهزم دورتموند 3/2 في كلاسيكو الدوري الألماني

فاز فريق بايرن على نظيره بورسيا دورتموند ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في مباراة كلاسكيو ألمانيا والتي جمعت بين الفريقين على ملعب سيجنال أدونا بارك ، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الألماني.

أهداف بايرن ميونخ كل من دايفد الابا في الدقيقة 42 ، و روبرت ليفندوفيسكي في الدقيقة 48 وااضاف ساني الهدف الثالث في الدقيقة 80 من عمر اللقاء ،

بينما سجل هدفي دورتموند كل من اللاعب ماركوس رويس في الدقيقة 45 قبل أن يسجل هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 80 .

وضم تشكيل بروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ كل من :

في حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: توماس مونييه - ماتياس هوميلز - أكينجي - رافاييل جيريرو

خط الوسط: أكسل فيتسل -

توماس ديلاني - جادون سانشو - ماركو رويس - ريينا

خط الهجوم: إيرلينج هالاند .

أما تشكيل بايرن ميونخ فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بوينا سار - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: يوسوا كيميتيش - ليون جروتسكا - توماس مولر

خط الهجوم: سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي

بهذا الفوز رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 18 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الألماني ، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 15 نقطة في المركز الثالث .