تشيلسي يمطر شباك شيفلد برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزا كبيرا على نظيره شيفيلد ، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" 2021.

تقدم شيفلد بالهدف الأول عن طريق اللاعب ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء وسجل هدف التعادل لتشيلسي اللاعب تامي إبراهام في الدقيقة 34 بعدما تلقى تمرمية سحرية من حكيم زياش وسجل هدف

التقدم لتشيلسي اللاعب بين تشيلويل في الدقيقة 35 ، واضاف تيمو فيرنر الهدف الثالث في الدقيقة 73 قبل أن يسجل تياجاو سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 77 لتنتهي المباراة بفوز كبير لتشيلسي بأربعة أهداف لهدف .

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وضم تشكيل تشيلسي لمواجهة شيفيلد كل من:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: جيمس - تياجو سيلفا - كيرت زوما -

بين تشيلويل

خط الوسط: كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماسون ماونت

خط الهجوم: حكيم زياش - تامي إبراهام - تيمو فيرنر.

وضم تشكيل شيفيلد يونايتد لمواجهة تشيلسي كل من :

حراسة المرمى: آرون رامسدالي

خط الدفاع: كريس باشام – جون إجان – إيندا ستيفينز

خط الوسط: جورج بالدوك – ساندير بيرج – أوليفر نوروود – جون لوندسترام – ماكس لوي

خط الهجوم: ريان بروستر – ديفيد ماكجولدريك.

بهذا الفوز رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 15 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتل شيفيلد يونايتد المركز العشرين والأخير برصيد نقطة وحيدة.