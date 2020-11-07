تعرف علي ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الرابعة

انتهت مساء اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. نجح الهلال في تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط. نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الرابعة : الجولة الرابعة : 1- الهلال 10 نقاط . 2- الشباب 10 نقاط . 3- الاهلي 9 نقاط . 4- الفيصلي 8 نقاط. 5- الرائد 7 نقاط. 6- الفتح 7 نقاط. 7- الباطن 6 نقاط. 8- القادسية 6 نقاط. 9- الاتفاق 6 نقاط . 10- الاتحاد 5 نقاط . 11- التعاون 5 نقاط . 12- أبها 4 نقاط . 13- النصر 3 نقاط . 14- الوحدة 3 نقاط . 15- ضمك 3 نقاط . 16- العين 0.

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