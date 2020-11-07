السومة يقترب من رقم قياسي جديد

اقترب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة من تحقيق رقم قياسي جديد. سجل السومة 3 أهداف "هاتريك" في مباراة الأهلي أمام فريق العين والتى جمعت بين الفريقين اليوم السبت وانتهت بفوز الراقي بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ليصبح السومة علي بعد هدف من معادلة رقم ناصر الشمراني أكثر اللاعبين تسجيلاً لأهداف برصيد 126 هدف في تاريخ بطولة دوري كأس محمد بن سلمان المحترفين. وانضم عمر السومة صاحب ال ٣١ إلى صفوف الأهلي موسم 2014 قادما من صفوف القادسية الكويتي. يستقبل أهلي جدة نظيره فريق الشباب يوم الثلاثاء 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي. يحتل نادي أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط.

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