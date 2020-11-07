فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني “إثارة وتشويق”

حول بايرن ميونخ تأخره بهدف إلى فوز صعب بنتيجة 3/2 على ملعب بوروسيا دورتموند، سيجنال إيدونا بارك، في قمة مباريات اليوم السبت، لحساب الجولة 7 من الدوري الألماني.

واعتلى بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الالماني بعد هذا الفوز برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن ريد بول لايبزيج الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن بوروسيا دورتموند الثالث.

وافتتح الدولي الألماني ماركو ريوس أهداف المباراة في الدقيقة 45 من مُتابعة لكرة عرضية جميلة أرسلها الظهير الأيسر الدولي البرتغالي رافائيل جيريرو عند الدقيقة 45، لكن النمساوي دافيد ألابا تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع بعد ركلة حرة مباشرة على خط الـ 18 تحصل عليها جنابري بعد عرقلة من ديلاني.

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني منح روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم للعملاق البافاري برأسية متقنة بعدما هرب من رقابة ماتس هوملز لحظة تمرير لوكاس هيرنانديز لعرضية من الرواق الأيسر.

وبعد سلسلة من التغييرات لكلا الطرفين، عزز الجناح القادم من مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي “ليروا ساني” تقدم بايرن ميونخ بالهدف الثالث من صناعة ليفاندوفسكي بعد هجمة مرتدة.

لكن لم يستغرق إيرلينج هالاند أكثر من 3 دقائق لإعادة بوروسيا دورتموند إلى أجواء اللقاء من جديد، بتسجيل هدف جميل في الدقيقة 83 بعد تلقيه تمريرة مذهلة من رافائيل جيريرو خلف المدافعين في وسط الملعب، تسلمها بمهارة عالية ثم راوغ نوير وسدد في المرمى قبل عودة دافيد ألابا لتغطية خط المرمى.

وكادت النتيجة تصبح رباعية للبايرن عندما سجل ليفاندوفسكي هدف في الدقيقة 93 من متابعة لتسديدة ارتدت من قدم أحد المدافعين، لكنه كان بالكاد في مصيدة التسلل، وهذا ما أظهرته تقنية الفار.