بدر بانون يقدم لنادي الرجاء هدية جديدة قبل الانضمام إلى الأهلي

كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن مدافع فريق الرجاء المغربي “بدر بانون” قرر التنازل عن مستحقاته المالية لناديه، قبل الرحيل رسميًا، وإرتداء قميص النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت التقارير، بأن بانون ودع مسئولي ولاعبي الرجاء المغربي، وقام بمبادرة رائعة، لرد الجميل لناديه صاحب الفضل عليه، وقام بالتنازل عن جميع مستحقاته المالية، بعد الانتقال إلى النادي الأهلي المصري.

وأوضحت، بأن اللاعب المغربي سيصل إلى القاهرة يوم الأربعاء، من أجل الانضمام لصفوف الأهلي، حيث سيخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، ومن ثم الانتظام في التدريبات الجماعية.

واتفق النادي الأهلي مع بانون على كل التفاصيل الخاصة بصفقة انتقاله للفريق رسميًا، حيث سيحصل الرجاء على 2 مليون دولار، للموافقة على التخلي عن اللاعب.

فيما سيحصل بدر بانون من الأهلي على راتب سنوى قدره 800 ألف دولار في الموسم الأول، و900 ألف في الموسم الثاني، ويحصل على مليون دولار في الموسم الثالث والأخير.

ويسعى الأهلي إلى التخلص من أحد الأجانب وعلى رأسهم جيرالدو دا كوستا، تمهيدًا لقيد بدر بانون في القائمة المحلية.

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