الكاف يكشف عن موعد قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إقامة قرعة الدوري التمهيدي، لبطوتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية يوم 9 نوفمبر الجاري.

فيما قرر الكاف، إعفاء بعض الأندية العربية من المشاركة في الدور التمهيدي، وهم الأهلي والزمالك من مصر والترجي من تونس والوداد من المغرب.

وتقرر إعفاء الأندية الآتية من الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا: “الترجي التونسي، الوداد المغربي، الأهلي المصري، الزمالك المصري، مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، حوريا كوناكري الكيني، أول أغسطس الانجولي، فيتا كلوب الكونغولي”.

بينما لن يشارك “بيراميدز” المصري في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية، بينما يشارك مواطنه نادي المقاولون العرب بدءًا من الدور التمهيدي للبطولة، خاصة أنه غائب عن المشاركة في البطولات الأفريقية منذ فترة طويلة.

فيما حدد الكاف الفترة ما بين 20 و22 نوفمبر لإقامة مباريات الذهاب، في الدور التمهيدي، بينما ستقام مواجهات الإياب بين أيام 26 و28 نوفمبر.

وسوف تقام القرعة بشكل مغلق بحضور اللجنة المنظمة لبطولات الأندية في الكاف، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.