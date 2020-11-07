سوق الانتقالات| رسميًا.. الاتحاد السكندري يضم صفقة جديدة من الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة “محمد مصيلحي” نجاحه في الحصول على خدمات الإيفواري رزاق سيسيه موسمًا جديدًا على سبيل الإعارة من نادي الزمالك.

ونجحت جهود محمد مصيلحي رئيس الاتحاد في إقناع إدارة نادي الزمالك بالإبقاء على سيسيه لموسم آخر، على سبيل الإعارة، ليكون العام الرابع للجناح الإيفواري داخل زعيم الثغر.

وكان المصري البورسعيدي قد دخل في مفاوضات مع رزاق سيسيه، من أجل التعاقد معه رسميا، بعدما نجح في ضم أحمد رفعت من الزمالك بصفة نهائية، لكن رغبة اللاعب بالبقاء داخل الاتحاد السكندري حسمت الأمر تمامًا.

وكان الاتحاد السكندري قد نجح في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفي أبرزهم عمار حمدي وكريم يحيى من الأهلي، بالإضافة إلى حسام عاشور قائد الفريق الأحمر السابق بعد نهاية عقده رسميا، بالإضافة إلى الغيني خالد أوتشو من مصر المقاصة.

وقدم سيسيه مستوى مميز مع زعيم الثغر خلال السنوات الماضية، وكان محل إعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة، كما أشاد حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة بالإمكانات الفنية و البدنية للاعب.

وساهمت علاقة مصيلحي مع إدارة الزمالك وخاصة المشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور، في استمرار رزاق سيسيه داخل زعيم الثغر.

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