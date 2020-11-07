أخبار برشلونة | النجم البرازيلي ريفالدو يكشف موقفه من تصريحات سيتين عن ميسي

قال أسطورة برشلونة وسفير شركة “بيتفير”، البرازيلي “ريفالدو” إن المدرب السابق لبرشلونة “كيكي سيتين” كان يبحث عن أعذار عندما استهدف ليونيل ميسي في وقت سابق من هذا الأسبوع في مقابلة مع إل باييس.

وقال مدرب برشلونة السابق سيتين في وقت سابق ان ميسي كان من الصعب إدارته خلال فترة الثمانية أشهر التي قضاها في كامب نو والتي انتهت بالهزيمة 8-2 في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ في أغسطس.

وقال نجم برشلونة السابق ريفالدو لبيتفير: “اشتكى سيتين في مقابلة من سيطرة ليونيل ميسي على غرفة تبديل الملابس وله الكثير من الرأي في قرارات النادي”.

وأضاف: “لدي شكوك في أن مزاعم سيتين صحيحة. ولكن إذا كانت كذلك، كان يجب أن يخبر مجلس الإدارة أنه لم يكن سعيدًا بالموقف”.

وتابع بطل كأس العالم 2002: “يجب أن يتواصل المدير الفني مع الإدارة دائمًا عندما يكون هناك شيء غير سار بالنسبة له. لا ينبغي أن يحاول سيتين تجنب المسؤولية بعد نهاية فظيعة للموسم”.

وأنهى برشلونة الموسم الماضي تحت قيادة كيكي سيتين بخفي حنين إثر فقدانه للدوري الاسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد وكذا الخروج من كأس الملك على يد أثليتك بيلباو و الخروج المذل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 8-2 على يد بايرن ميونخ بطل المسابقة.

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