يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي، في إحدى مباريات اليوم السبت 7-11-2020 في ختام الجولة الرابعة.

نُقلت مباراة “النصر والقادسية” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “عبد الله الحربي”.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

حسم النصر فوزه على القادسية بهدفين حملا توقيع عبدالإله علي العمري وفراس البريكان في الدقيقتين 47 و65.

وحصد النصر أول ثلاث نقاط فى الدورس السعودي له ليتقدم للمركز الثالث عشر وتوقف رصيد القادسية عند ست نقاط في المركز التاسع.

وسعي اليوم فريق “النصر” إلى الخروج من النفق المُظلم، حيث تلقى 3 هزائم متتالية في سلسلة نتائج سلبية غير مسبوقة للعالمي، من خلال خسارته في الجولات الثلاث الماضية أمام “الفتح” ثم “التعاون” وأخيرًا “الشباب” في الجولة الماضية.

وافتقد فريق النصر مدربه روي فيتوريا بسبب اصابته بفيروس كورونا لينضم إلى نجم الفريق “عبد الرزاق حمد الله” بالإضافة إلى جونزالو مارتينيز وخالد الغنام وعبد الفتاح عسيري وعبد الله الخيبري ويحيى الشهري ووليد عبد الله وعبد العزيز الدوسري، كما سيغيب نور الدين إمرابط ومايكون بيريرا بسبب إصابات رياضية.

إليكم فيديو أهداف مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي

هدف تقدم النصر “العمري”

هدف النصر الثاني “فراس البريكان”

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