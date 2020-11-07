النصر يطالب بحكام أجانب في ديربي الدوري السعودي

تقدمت ادارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت بطلب رسمي لاحضار حكام أجانب في مباراة ديربي العاصمة أمام الهلال. ويستضيف نادي الهلال مباراة الديربي يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويأتي طلب النصر بعد امتناع الهلال عن تقديم طلب رسمي رغم أن المباراة على أرضه. وشهد نادي النصر اعتراضات واسعة خلال الجولات الماضية على التحكيم وعبر رئيسه صفوان السويكت عن اعتراضه على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقليص عدد الحكام الأجانب. ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد عشر نقاط بعد مرور أربع جولات فيما لا يملك النصر اي نقاط بعد التعثر في أول ثلاث جولات. أقرأ ايضًا

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